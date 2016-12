foto LaPresse

- Il ministro degli Esteri italiano, Emma Bonino, mette alcuni paletti sulla questione riguardante un intervento militare in Siria. Se infatti ci fosse il via libera dell'Onu, non scatterebbe "nessun automatismo - ha spiegato in un'intervista radiofonica - ma si aprirebbe uno scenario di legalità internazionale a oggi totalmente inesistente". Questo aprirebbe la strada a un "serio dibattito in Parlamento".