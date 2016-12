Obama: "Non vogliamo un altro Iraq" Siria: "I terroristi presto in Europa"

Sullaresta prudente e il ministrofa sapere che l'intervento non sarà automatico, neanche con l'ok dell'. Ladice che la Siria va punita per l'uso di armi chimiche.minaccia: "I terroristi colpiranno incon i gas". In serata il presidente americano,, parla alla: "Non abbiamo ancora deciso, ma non vogliamo un altro". E aggiunge: "Le armi chimiche danneggiano anche gli".

02:01 Informativa oggi al Congresso

L'amministrazione Obama informerà i leader del Congresso sulla situazione in Siria. Secondo indiscrezioni, alcuni funzionari della Casa Bianca e del consiglio di sicurezza nazionale aggiorneranno i leader del Senato e della Camera dei Rappresentanti.

01:02 Obama: "Armi chimiche colpiscono anche gli Usa"

"Dobbiamo evitare in ogni modo che armi chimiche possano essere usate contro di noi". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, alla tv Pbs. "Vogliamo che il regime di Assad comprenda che usare armi chimiche su larga scala contro il proprio popolo contro donne, bambini, non infrange solo le norme internazionali, e ogni standard di decenza, ma si crea anche una situazione in cui gli interessi nazionali degli Stati Uniti vengono colpiti e questo deve cessare", ha aggiunto.

01:01 Obama: "E' stato il regime a usare armi chimiche"

"Non riteniamo che l'opposizione possegga" armi chimiche: gli Stati Uniti hanno "concluso" che è stato il governo siriano a condurre l'attacco con armi chimiche. Lo afferma il presidente americano Barack Obama in un'intervista alla Pbs.

00:46 Obama: "Non vogliamo un altro Iraq"

"In Siria possiamo utilizzare un approccio che non ci faccia ripiombare in un lungo conflitto, o una ripetizione della guerra in Iraq". Lo ha assicurato il presidente americano, Barack Obama, alla Pbs.

00:15 Obama: "Non abbiamo ancora deciso"

"Non ho ancora assunto una decisione. La discussione continua". Lo afferma Barack Obama sulla Pbs parlando della crisi siriana. "Gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a entrare nella guerra civile", ha aggiunto.

23:15 Boehner: Obama venga al Congresso

Lo Speaker del Camera dei Rappresentanti, il repubblicano John Boehner, ha chiesto formalmente al presidente Barack Obama di presentarsi personalmente al Congresso per spiegare le basi legali di un eventuale attacco militare in Siria. Secondo Boehner il presidente ha il dovere di compiere questo passo formale.

21:16 Merkel e Cameron: reazione imprescindibile

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il premier britannico, David Cameron, si sono detti d'accordo che in Siria l'attacco con armi chimiche contro i civili non può restare senza conseguenze: "Una reazione internazionale è imprescindibile". I due capi di governo hanno avuto un nuovo colloquio telefonico sulla situazione siriana, ha reso noto il portavoce di Merkel, Steffen Seibert.

20:48 Gb: nessuna azione militare senza risultati Onu

Il consiglio di sicurezza dell'Onu deve avere la possibilità di esaminare il rapporto sull'attacco chimico in Siria prima di esprimersi sul sostegno ad un'eventuale azione militare. E' la mozione elaborata dal governo britannico che verrà sottoposta al Parlamento britannico.

20:15 Siria, Usa: ancora nessuna decisione

Nessuna decisione è ancora stata presa su una risposta in Siria. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Marie Harf. E' chiaro che la Siria ha violato una legge internazionale con l'uso di armi chimiche: la decisione che sta valutando il presidente americano Barack Obama è un risposta all'uso di gas, ha aggiunto, sottolineando che una ''soluzione politica è l'unica durevole soluzione in Siria''.

19:45 Siria, ancora stallo all'Onu

La Gran Bretagna ha rinunciato a chiedere una riunione plenaria del Consiglio di Sicurezza sulla Siria dopo che una sessione a porte chiuse dei rappresentanti dei membri permanenti del Consiglio si è conclusa senza accordo. Lo riporta la Abc.

18:41 Onu, ambasciatore Siria: siamo in stato di guerra

"Siamo in uno stato di guerra". Lo ha detto l'ambasciatore siriano all'Onu, Bashar Jafa'ari, parlando al Palazzo di Vetro.

18:07 Armi chimiche, Palazzo Chigi condanna

"L'utilizzo di armi chimiche ai danni della popolazione civile siriana" è un "atto che ripugna la coscienza del popolo italiano e che si configura come crimine contro l'umanità". E' una "inaccettabile violazione" del diritto internazionale ed i responsabili dovranno essere sottoposti alla giustizia internazionale". Così una nota di palazzo Chigi.

17:29 Gb: "Risposta anche senza l'Onu"

"Anche se l'Onu fallisce nel tentativo di trovare l'accordo su un'azione in Siria, ci vuole comunque una risposta". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, William Hague, aggiungendo che "è giunto il momento per il consiglio di sicurezza dell'Onu di assumersi le sue responsabilità" sulla Siria.

15:53 Nato: uso armi chimiche inaccettabile

L'uso delle armi chimiche è "inaccettabile e non può rimanere senza risposta". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Hans Fogh Rasmussen, al termine della riunione del Consiglio Atlantico sulla situazione in Siria.

15:39 Damasco: terroristi colpiranno l'Europa

Il vice ministro degli esteri siriano, Faisal Maqdad, ha accusato Londra e Parigi di aver aiutato "i terroristi" ad usare le armi chimiche in Siria e che gli stessi gruppi le useranno presto contro l'Europa.

Ultimo aggiornamento 02:01