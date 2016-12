foto Ap/Lapresse

06:17

- Due edifici sono crollati a Vadodara, nello Stato nord-occidentale indiano del Gujarat, causando la morte di almeno cinque persone, mentre altre 35 sarebbero rimaste intrappolate fra le rovine. Lo riferisce la tv all news "Times Now". L'incidente è avvenuto in un'area residenziale dove vi sono 56 palazzi, due dei quali, appunto, crollati. Sul posto sono giunte ambulanze e soccorritori che cercano di raggiungere eventuali superstiti sotto le macerie.