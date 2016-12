foto Da video 07:02 - Secondo la stampa statunitense conversazioni intercettate dai servizi segreti americani, lunedì scorso, dimostrerebbero il ruolo del regime siriano nell'attacco con armi chimiche a est di Damasco. Secondo il "Wall Street Journal", Susan Rice, consigliere alla sicurezza del presidente Obama, avrebbe inviato all'Onu un messaggio definendo la missione degli esperti "priva di significato" perché le prove sulle armi chimiche sono già definitive. - Secondo la stampa statunitense conversazioni intercettate dai servizi segreti americani, lunedì scorso, dimostrerebbero il ruolo del regime siriano nell'attacco con armi chimiche a est di Damasco. Secondo il "Wall Street Journal", Susan Rice, consigliere alla sicurezza del presidente Obama, avrebbe inviato all'Onu un messaggio definendo la missione degli esperti "priva di significato" perché le prove sulle armi chimiche sono già definitive.

A differenza di quanto riportato da altre testate, secondo il "Wsj", sarebbero stati i servizi di spionaggio israeliani a fornire alla Cia informazioni decisive giunte da una èlite speciale della divisione siriana che ha la supervisione delle armi chimiche di Assad.



Le informazioni, verificate dalla Cia, mostrerebbero che alcuni tipi di armi chimiche sarebbero state mosse in anticipo nel sobborgo di Damasco dove sarebbe avvenuto il presunto attacco del 21 agosto.



Sarebbero state proprio queste informazioni, confermate dalla Cia, a far cambiare la posizione americana e l'amministrazione, sabato notte, sarebbe giunta alla conclusione che se gli Stati Uniti avessero deciso di attaccare lo avrebbero fatto con gli alleati e senza l'Onu, per superare l'atteso veto russo.