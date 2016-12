foto Ansa

01:30

- Gli Stati Uniti hanno deciso di far partire per la Corea del Nord il loro inviato per i diritti civili, Robert King. Obbiettivo della missione è convincere le autorità di Pyongyang a rilasciare per motivi umanitari il missionario cristiano, cittadino americano, Kenneth Bae, 45 anni, condannato ad aprile a 15 anni di lavori forzati. Il religioso si trova ricoverato in ospedale in seguito a gravi problemi di salute.