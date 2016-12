foto Twitter

- Saif Al Islam, primogenito dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, sarà processato il 19 settembre in un tribunale di Tripoli per "assassinio e incitazione alla violenza". Lo ha annunciato il procuratore generale, Abdel Qader Radwan. Saif Al Islam, che ha chiesto aiuto al governo inglese per evitargli una condanna a morte, ha avuto un ruolo di rilievo nel regime e ha combattuto i ribelli accanto al padre.