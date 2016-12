foto Ap/Lapresse

23:50

- Il sito del New York Times, uno tra i più cliccati al mondo, è fuori uso per la seconda volta in due settimane. "Secondo le nostre valutazioni iniziali, si tratta probabilmente del risultato di un attacco esterno", ovvero di hacker, ha fatto sapere una fonte del giornale. L'attacco è stato rivendicato dalla Syrian Electronic Army, un gruppo pro-Assad, che afferma di aver "occupato anche il domain di Twitter".