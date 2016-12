Posti riservati a donne sui treni del Brennero

foto Ansa 18:36 - Gli scompartimenti riservati alle donne che da tempo sono presenti sui treni in Germania e Austria, arrivano ora anche sui convogli che collegano il Nordest d'Italia con Monaco. L'iniziativa è delle ferrovie tedesche che hanno istituito una serie di posti "sicuri" accanto al vagone ristorante. Le mamme con bimbi piccoli potranno così allattare con maggiore privacy, oppure le signore che viaggiano sole potranno sentirsi più sicure. - Gli scompartimenti riservati alle donne che da tempo sono presenti sui treni in Germania e Austria, arrivano ora anche sui convogli che collegano il Nordest d'Italia con Monaco. L'iniziativa è delle ferrovie tedesche che hanno istituito una serie di posti "sicuri" accanto al vagone ristorante. Le mamme con bimbi piccoli potranno così allattare con maggiore privacy, oppure le signore che viaggiano sole potranno sentirsi più sicure.

Disponibili su cinque convogli della linea del Brennero - Non solo sicurezza, fanno sapere le ferrovie austriache, che collaborano al progetto. Possono esserci passeggere anziane, studentesse che cercano tranquillità per ripassare la lezione sui libri, donne di religioni come la musulmana che sono più a proprio agio se al loro fianco hanno persone del loro stesso sesso. Le "quote rosa" sui treni sono presenti sulle cinque coppie di convogli austro-tedeschi che quotidianamente collegano Monaco con Verona, e viceversa, oltre a Bologna e Venezia con il capoluogo della Baviera, sempre sulla linea del Brennero che transita per Verona.



Come funzionano - I posti riservati sono prenotabili online senza sovrapprezzo, spiega la direttrice marketing della 'Obb', Kerstin Schoenbohm, ma spesso è il capotreno che indicare alla clientela femminile gli scompartimenti con l'apposita targhetta blu e una 'damen' stilizzata. Si tratta di sei posti riservati alle neo mamme, ed altre sei poltrone per le altre signore. Lo scompartimento resta chiuso a chiave finché il capotreno non vi fa accomodare le donne che lo hanno scelto, perché non venga occupato da altri viaggiatori. Un 'optional' che pare essere molto gradito da chi utilizza i convogli.