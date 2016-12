foto Ansa

17:01

- Nonostante il susseguirsi di voci su un imminente attacco Usa in Siria, il presidente Barack Obama non ha ancora preso una decisione sull'azione militare contro il regime. Lo affermano fonti dell'amministrazione. La Francia, invece, si dice "pronta a rispondere" alle "azioni inaccettabili" di Damasco, poiché non ha nessun dubbio sull'uso di armi chimiche da parte delle forze di Assad.