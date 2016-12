foto Ansa

10:08

- Per la Russia i tentativi di aggirare il Consiglio di Sicurezza Onu creano per l'ennesima volta pretesti artificiali infondati per un intervento militare nella regione, gravidi di nuove sofferenze in Siria e conseguenze catastrofiche per Medio Oriente e Nord Africa. Lo dichiara Alexander Lukashevich, portavoce del ministero degli Esteri russo.