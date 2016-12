foto Ap/Lapresse

- La leader del partito del Congresso indiano, Sonia Gandhi, ha lasciato l'ospedale di New Delhi dove era stata ricoverata per un malore. Lo riferisce la televisione Cnn-Ibn. Dopo alcuni controlli, i medici hanno dichiarato che "sta bene" e l'hanno dimessa. La Gandhi aveva accusato alcuni dolori al petto e un'improvvisa febbre mentre si trovava in Parlamento dove era in corso l'approvazione di una importante legge sulla sicurezza alimentare.