18:48

- Uno psichiatra militare ha ucciso nella sua abitazione, a Cadice, in Spagna, la figlia di 12 anni e poi si è tolto la vita, usando la pistola in dotazione. Al momento dell'omicidio-suicidio in casa c'era anche la moglie del militare, madre della bambina. La donna, in stato di shock, non è ancora stata interrogata dalla polizia. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che avevano sentito gli spari. L'ufficiale-medico era da poco andato in pensione.