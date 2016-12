foto Ap/Lapresse

- Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, ribadisce il suo no a un intervento armato in Siria e lancia l'ipotesi di soluzioni alternative. "Con una posizione unanime Onu, si potrebbero percorrere strade non militari come, ad esempio, il deferimento di Assad alla Corte penale internazionale", ha dichiarato la Bonino ricordando che, dopo l'attacco del 21 agosto, "c'è stato un bombardamento intenso del regime che ha fatto 700 morti".