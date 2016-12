foto Ansa

14:44

- "L'Occidente accusa la Siria senza avere le prove sull'uso di armi chimiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ricordando gli accordi dell'ultimo G8. In base a questa intesa, ogni episodio sull'uso di armi chimiche deve essere indagato in modo dettagliato. Per Lavrov, l'Occidente sta assumendo due ruoli, quello di investigatore e quello del consiglio di sicurezza dell'Onu.