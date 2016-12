Sesso e potere, deputato svizzero gira film hard

foto Dal Web Correlati Cina, porno sul maxi schermo della stazione 17:33 - Un film a luci rosse sciocca la politica svizzera. Il deputato ginevrino Olivier Sauty ha realizzato "Sesso e scandalo in Parlamento", una pellicola hard che dovrebbe denunciare gli imbrogli tra i funzionari locali durante il periodo elettorale. "Nel cast ci sarà anche la mia compagna Caroline Tosca", ha dichiarato il deputato al giornale Le Matin. La donna intepreterà il ruolo di se stessa. - Un film a luci rosse sciocca la politica svizzera. Il deputato ginevrinoha realizzato "", una pellicola hard che dovrebbe denunciare gli imbrogli tra i funzionari locali durante il periodo elettorale. "Nel cast ci sarà anche la mia compagna", ha dichiarato il deputato al giornale Le Matin. La donna intepreterà il ruolo di se stessa.

"Con la sua prima volta in un film hard ha finalmente realizzato un desiderio rincorso da anni", ha aggiunto Sauty. Il politico non reciterà direttamente nel film, ma il suo ruolo è "interpretato da un attore che mi somiglia parecchio fisicamente".



Il deputato non teme per la sua immagine, né per la sua rielezioni alle votazioni del 6 ottobre per il Gran Consiglio di Ginevra. Sauty conta infatti su uno zoccolo duro di 15mila elettori che non sarebbero affatto scandalizzati dal film porno. Il suo partito invece, l'Mcg (Mouvement Citoyens Genevois), ancora non si è espresso sulla vicenda.