- Il presidente siriano Bachar al-Assad definisce "insensate" le accuse occidentali su un attacco chimico effettuato dal suo regime. Assad è intervenuto sulla questione in una intervista rilasciata al quotidiano russo Izvestia, durante la quale ha anche avvertito gli Stati Uniti in merito ai loro progetti di un intervento militare in Siria che, stando al presidente, sarebbero destinati al "fallimento".