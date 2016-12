foto Ap/Lapresse

06:19

- Secondo alcuni giornali britannici, la marina inglese sarebbe pronta a unire le forze con gli Stati Uniti per un eventuale attacco missilistico in Siria. Sarebbe questo uno degli sviluppi possibili in risposta all'escalation dopo il presunto attacco chimico a Damasco dello scorso 21 agosto. L'attacco potrebbe partire già a giorni.