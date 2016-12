Cina, un milione di scarafaggi in fuga

foto Ap/Lapresse

- Un milione di scarafaggi, allevati in Cina per la medicina tradizionale, è fuggito da un allevamento a Dafeng, nella regione orientale dello Jiangsu, a causa di un sabotaggio. Gli insetti si sono dispersi nei campi di frumento circostanti, e le autorità sanitarie hanno inviato sul posto 5 ispettori per affrontare il problema. L'allevatore, Wang Pensheng, aveva investito più di 100.000 yuan (oltre 12mila euro) nell'allevamento.