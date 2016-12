foto Dal Web

- La febbre del Nilo occidentale ha provocato la morte di dieci persone in Serbia, mentre altre 82 sono state infettate dal virus, nella maggioranza dei casi nella regione di Belgrado. Tutte le persone decedute erano pazienti con malattie croniche e di età oltre i cinquant'anni. La febbre del Nilo occidentale, diffusa in Africa e altre parti del mondo, si trasmette con la puntura di zanzare entrate in contatto con volatili infetti.