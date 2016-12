foto Reuters

17:58

- La Russia, con un monito del ministro degli Esteri, mette in guardia gli Stati Uniti dal non ripetere "gli errori del passato" scatenando una guerra in Siria che avrebbe "conseguenze devastanti" in Medio Oriente. Per quanto riguarda la decisione di Damasco di consentire l'accesso agli ispettori Onu nei luoghi del presunto attacco chimico Mosca si è detta favorevole, ma invita a non fare "conclusioni affrettate sulle responsabilità".