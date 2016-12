Argentina, violenta figliastra per 20 anni: avrebbe avuto da lei almeno 10 figli

foto Ansa 06:11 - Avrebbe violentato per 20 anni la figliastra e avrebbe avuto da lei almeno dieci figli. Con queste accuse un uomo è stato arrestato in una zona rurale del nord dell'Argentina. La vittima, una donna analfabeta che ora ha 35 anni, ha cominciato ad essere violentata dal patrigno all'età di 11 anni, ha spiegato il magistrato che si occupa del caso. - Avrebbee avrebbe avuto da lei almeno. Con queste accusein una zona rurale del. La vittima, una, ha cominciato ad essere, ha spiegato il magistrato che si occupa del caso.

"Questo è un caso particolare: abbiamo avuto molti casi di abusi, ma è la prima volta di uno in cui una donna sia stata violentata per così tanti anni e abbia avuto 10 figli del patrigno", ha detto il giudice Rosa Falco.



Figli dalla moglie e dalla figliastra negli stessi periodi - L'accusato, la cui età non è stata specificata, rischia una condanna dagli otto ai 15 anni di carcere, ha aggiunto il magistrato. L'uomo viveva con la moglie e la figlia di lei e ha avuto figli con entrambe, a volte negli stessi periodi. I parti hanno avuto luogo nella fattoria della coppia, per evitare sospetti. La figliastra è stata picchiata e minacciata dal patrigno affinché non lo denunciasse.