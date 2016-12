foto Ansa

21:24

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta contraria a un intervento sul campo in Siria. "Non seguiamo la strada di una soluzione militare", ha spiegato il suo portavoce. "Non crediamo che sia possibile risolvere il conflitto dall'esterno, crediamo invece a una soluzione politica", ha detto. La Merkel ha approvato anche l'appoggio della Russia a una commissione indipendente per accertare l'eventuale impiego di armi chimiche nel Paese.