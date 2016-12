foto Ansa

19:12

- Un'esplosione si è verificata in piazza Burj al-Ros, nel centro di Damasco. Lo riferisce la tv di Stato siriana citata da Al Arabiya. Intanto sul fronte diplomatico, i capi di Stato maggiore di diversi Paesi occidentali e musulmani si riuniranno ad Amman per discutere della situazione in Siria. La riunione si terrà lunedì e, secondo fonti giordane, tra i Paesi invitati c'è anche l'Italia.