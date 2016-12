Egitto, 1.800 i Fratelli arrestati in sette giorni

foto Ap/Lapresse Correlati Due esplosioni, 42 morti in Libano

Kamikaze in bar a Baghdad, 25 morti 15:50 - Sono "oltre 1.800 i Fratelli musulmani arrestati" nell'ultima settimana, secondo fonti della sicurezza egiziana. Ma la coalizione dei sostenitori del presidente destituito Mohamed Morsi non si arrende e ha indetto altri sette giorni di mobilitazione. In un comunicato si legge che "il popolo guida la sua rivoluzione" e le proteste culmineranno nelle manifestazioni previste venerdì 30 agosto. - Sono "oltre 1.800 i" nell'ultima settimana, secondo fonti della sicurezza. Ma la coalizione dei sostenitori del presidente destituito Mohamednon si arrende e ha indetto altri sette giorni di mobilitazione. In un comunicato si legge che "il popolo guida la sua rivoluzione" e le proteste culmineranno nelle manifestazioni previste venerdì 30 agosto.

Intanto si svolgeranno nello stesso tribunale, in sezioni diverse, i processi a carico di Mohamed Badie, guida dei Fratelli musulmani accusato di incitamento alle violenze, e Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione dei dimostranti nel 2011. Lo rendono noto fonti giudiziarie. I procedimenti inizieranno lunedì nelle aule di Tagamoa el Khames, a New Cairo, il megainsediamento urbano alla periferia est della capitale.