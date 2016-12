foto Ansa

09:59

- Un base jumper spagnolo è morto nell'oberland Bernese, nel canton Berna (Svizzera). L'uomo, 51 anni, appassionato di questo sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da edifici o rilievi naturali, si è gettato ma per cause da accertare il suo paracadute non si è aperto. Si è schiantato al suolo, morendo sul colpo. L'incidente a Stechelberg. La vittima era con altri jumper. Sull'episodio indaga la polizia locale.