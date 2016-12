Roghi in California,parchi bruciano

01:27 - Non si ferma l'azione devastante degli incendi in California. I pompieri devono lottare su 50 fronti. In particolare, le fiamme sono penetrate per oltre dieci chilometri nel parco di Yosemite, spettacolare meta di escursionisti e alpinisti di tutto il mondo. L'incendio, che ha minacciato anche case e centri abitati, ha obbligato allo sgombero di 2mila abitazioni.