Kamikaze in bar a Baghdad, strage

foto Ap/Lapresse Correlati Due esplosioni, strage in Libano 23:10 - Strage in Iraq, dove un kamikaze si è fatto esplodere in un bar nella parte settentrionale di Baghdad provocando la morte di 25 persone e il ferimento di altre 54. Lo riferiscono la polizia e fonti mediche. Si tratta dell'attentato più sanguinoso degli ultimi due mesi.

Il kamikaze, con la sua cintura esplosiva, è entrato ina zione nel distretto di Qahira, nel nord della capitale. Tra le persone rimaste coinvolte ci sono anche bambini. I feriti sono stati smistati in quattro ospedali. Nel corso della giornata in diversi attacchi nel paese erano morte 10 persone. Le violenze in Iraq, dall'inizio dell'anno, hanno provocato la morte di oltre 3.580 persone, secondo un bilancio stilato sulla base di informazioni raccolte da fonti mediche e della sicurezza.