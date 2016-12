foto Ap/Lapresse

21:26

- Pugno dura di una corte militare americana nei confronti del sergente Robert Bales, condannato al carcere a vita per aver ucciso 16 civili in Afghanistan. Il massacro avvenne in un villaggio nella provincia di Kandahar, nel 2012. Tra le vittime anche nove bambini. I giudici hanno anche disposto che Bales non avrà possibilità di libertà su parola.