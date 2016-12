foto Ap/Lapresse

- E' di almeno un morto e 14 feriti il bilancio dei violenti scontri in corso a Tanta, nel governatorato di Gharbeya, in Egitto. Ad affrontarsi i manifestanti delle due opposte fazioni: gli anti-Morsi e i sostenitori del presidente deposto. La polizia, come riferiscono fonti della sicurezza locale, "è intervenuta con i lacrimogeni per sedare le violenze".