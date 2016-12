Siria-Egitto, Barack Obama: è l'ora delle scelte

foto Ansa Correlati Siria, un milione di bimbi in fuga dalla guerra

Siria, un milione di bambini rifugiati 15:32 - Il presidente americano, Barack Obama, annuncia che intende adottare decisioni chiave sia sulla Siria, sia sull'Egitto. "E' arrivata l'ora delle scelte", afferma in un'intervista. Poi sottolinea che "dobbiamo pensare in modo strategico a come difendere i nostri interessi nazionali a lungo termine". Sulla tempistica delle decisioni su Damasco e Il Cairo il capo della Casa Bianca conferma che verranno assunte in un "quadro temporale molto breve".

Alla domanda del giornalista della Cnn, Chris Cuomo, sull'immediatezza di tali scelte, Obama ha ripetutamente risposto con una sola parola, "sì".



Nyt: "Amministrazione Obama divisa, valuta una risposta" - Di diverso parere è il New York Times, secondo il quale l'amministrazione Obama "profondamente divisa" ha iniziato a valutare potenziali risposte militari al presidente siriano Bashar al Assad. Il quotidiano cita rappresentanti dell'amministrazione. "Il Pentagono, il Dipartimento di Stato e le agenzie di intelligence hanno avuto un incontro di oltre tre ore e mezzo alla Casa Bianca giovedì, per deliberare sulle opzioni", si legge sul giornale. "La riunione si è chiusa senza una decisione, in seguito alle divisioni di chi ha sostenuto l'invio di un messaggio duro ad Assad e di chi invece ritiene un'azione militare ora non cauta e non tempestiva".