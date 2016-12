foto Ap/Lapresse

14:32

- Il capo della diplomazia Ue, Catherine Ashton, sottolinea la sua "forte preoccupazione" sul presunto uso delle armi chimiche in Siria. "Sostengo in pieno la richiesta Onu per un'inchiesta meticolosa, immediata e imparziale", dice, chiedendo un "fronte unito" alla comunità internazionale. "Crediamo che si sia trattato di un attacco chimico ad opera delle forze di Assad", afferma intanto il ministro degli Esteri britannico, William Hague.