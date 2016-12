Egitto: via i partiti religiosi e stop all'interdizione dei pro Mubarak nella nuova Costituzione

foto Ansa Correlati Egitto, l'ex rais Mubarak è tornato libero

Egitto, cortei annullati ma pro-Morsi in piazza 11:59 - La stampa governativa egiziana ha pubblicato gli emendamenti alla Costituzione studiati dal comitato di revisione: sono previsti il bando per i partiti religiosi e la cancellazione dell'art. 219 sull'interpretazione della Sharia. Dopo il passaggio in un altro comitato, tra due mesi la Carta sarà sottoposta a referendum.

Stop interdizione al partito di Mubarak - La bozza della nuova Carta egiziana prevede poi la fine dell'interdizione alla vita politica per i responsabili del partito di Hosni Mubarak, che venne sciolto nel 2011. Secondo quanto prevede la "road map" del governo provvisorio, la bozza sarà ora analizzata da un comitato di 50 persone, rappresentanti "di tutta la società", compresi militari e forze di sicurezza. Ed entro 60 giorni il testo arriverà sul tavolo del presidente Adly Mansour, che indirà un referendum costituzionale.



Chiusa piazza Tahrir, paura nel "venerdì dei martiri" - E intanto cresce il timore di scontri nel "venerdì dei martiri" indetto dai sostenitori di Morsi. A Il Cairo, i cingolati dell'esercito hanno chiuso piazza Tahrir, schierando almeno 12 tank leggeri a difesa del simbolo della rivoluzione anti-Mubarak e anti-Morsi. Un massiccio dispiegamento di forze anche a Rabaa, chiusa dalle autorità sempre per timore di incidenti, mentre c'è massima allerta all'aeroporto internazionale della capitale, dove sono state prese misure di sicurezza e sono stati messi in atto controlli rafforzati, con strade di accesso presidiate dai blindati.