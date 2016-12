foto Afp

07:30

- Una fotoreporter di 23 anni è stata stuprata da un gruppo di uomini a Mumbai, in India, mentre realizzava un servizio fotografico in un'area industriale dismessa. Due uomini hanno iniziato a molestarla e poi, dopo aver picchiato e immobilizzato il compagno, l'hanno portata in un casolare dove sono arrivati altri tre complici. La ragazza è stata ricoverata con diverse ferite sul corpo e lesioni interne. Le sue condizioni sono "stabili".