In Louisiana la terra si sta liquefacendo...

12:57 - Si chiama Louisiana Sinkhole: una sorta di palude comparsa dal nulla nel maggio 2012 nei pressi di Assumption Parish e che sta inghiottendo progressivamente il paesaggio, come se la terra si stesse liquefacendo. In questo video si vede un gruppo di alberi affondare lentamente e venire inghiottito dal fango. Le autorità per il momento hanno assicurato che le case nelle vicinanze non corrono pericoli ma la situazione è costantemente tenuta sotto controllo. Del caso si è occupata la celebre giornalista Erin Brockovich.