06:39

- Il presidente americano Barack Obama è stato brevemente interrotto durante il suo intervento in un liceo di Syracuse a New York. La manifestante ha chiesto il rilascio di Bradley Manning, il soldato condannato a 35 anni di carcere per essere la "talpa" di Wikileaks. Il pubblico presente l'ha fischiata e Obama ha preso le sue difese: "Questa giovane ragazza è stata molto gentile, ha sollevato un tema importante, e l'America è questo".