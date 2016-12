foto Ap/Lapresse

- Il segretario dell'Onu, Ban Ki-Moon, da Seul dove si trova in visita, non usa giri di parole per condannare l'utilizzo di armi chimiche in Siria. "Se verrà accertato - ha detto -, costituirebbe un crimine contro l'umanità che avrebbe gravi conseguenze per chi lo ha perpetrato. E' una sfida grave per la comunità internazionale nella sua totalità".