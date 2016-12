foto Ap/Lapresse

21:54

- Due alpinisti sono morti in un incidente in montagna avvenuto sul versante svizzero dell'Aiguille d'Argentière, vetta di 3.901 metri al confine con la Francia, nel massiccio del Monte Bianco. I due, legati in cordata, sono precipitati per circa 400 metri in direzione del ghiacciaio di Saleina. Erano partiti dal rifugio del Trient (3.170 metri).