foto Da video

21:13

- Il presidente americano Barack Obama ha chiesto alle agenzie di intelligence di raccogliere informazioni per verificare l'uso di armi chimiche in Siria. Lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che al momento non è in grado di determinare se siano state usate o meno. Ma "gli Stati Uniti ritengono che i ribelli siriani non abbiano le capacità di usare armi chimiche", aggiunge il Dipartimento di Stato.