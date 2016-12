Gb: documenti Miranda "sensibili"

foto Ansa 19:36 - I documenti in possesso di David Miranda, compagno del giornalista americano Glenn Greenwald - che ha avuto informazioni dalla talpa del Datagate, Edward Snowden - contengono materiale sensibile il quale, se rivelato, potrebbe mettere vite a rischio. Lo riferisce la polizia londinese. Miranda domenica era stato trattenuto per nove ore all'aeroporto di Haethrow e in quell'occasione il dossier era stato sequestrato dalle autorità. - I documenti in possesso di David Miranda, compagno del giornalista americano Glenn Greenwald - che ha avuto informazioni dalla talpa del Datagate, Edward Snowden - contengono materiale sensibile il quale, se rivelato, potrebbe mettere vite a rischio. Lo riferisce la polizia londinese. Miranda domenica era stato trattenuto per nove ore all'aeroporto di Haethrow e in quell'occasione il dossier era stato sequestrato dalle autorità.

''Un esame iniziale del materiale requisito ha rivelato contenuti altamente sensibili la cui diffusione potrebbe mettere vite a rischio. Di conseguenza il comando antiterrorismo ha avviato oggi un indagine penale'', ha riferito un portavoce della polizia londinese, precisando che ''le indagini sono in una fase iniziale e non intendiamo in questo momento soffermarci oltre sui dettagli''.