- E' precipitato da una mongolfiera in Tirolo, nei pressi di Kitzbuehel, ed è morto. La vittima è un addetto di voli in mongolfiera, caduto da un'altezza di 100 metri circa. Al termine di un volo turistico, dopo che i passeggeri erano già scesi, il pallone si è improvvisamente sollevato da terra e l'addetto, 66 anni, si è aggrappato al cesto. La donna che pilotava non è riuscita a tirarlo all'interno e lui non ha retto allo sforzo, schiantandosi al suolo.