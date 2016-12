Spagna, toro fugge dalla corrida in autostrada

15:48 - Corrida con imprevisto tra le vie di Iriepal, cittadina nei pressi di Guadalajara. Come spesso accade in Spagna, l’attrazione della festa paesana era un poderoso toro: l’animale ha però disertato i festeggiamenti di san Rocco per concedersi una fuga verso la libertà. Anzi, verso l’autostrada, dove è stato avvistato e ripreso dai protagonisti del video. Un incontro che ha letteralmente lasciato il segno, specie sulla carrozzeria della loro auto.



Dopo aver seminato paura tra gli automobilisti il toro è stato catturato e riportato in gabbia.