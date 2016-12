Wikileaks, Manning shock: "Mi sento donna"

In un'intervista l'avvocato di Manning ha detto di attendersi che il soldato sia. "Mi aspetto che riceva la, almeno questa è la mia speranza". Il legale non teme per la sicurezza di Manning in carcere: "Ci sono soldati che sono in carcere e che vogliono solo trascorrere lì il tempo necessario e uscire".Durante il processo la difesa del soldato americano ha messo in evidenza lesul ragazzo durante l'era del, la politica in base alla quale nelle forze armate Usa non si chiedeva e non si diceva nulla riguardo agli orientamenti sessuali dei militari."La condanna di Manning dimostra chiaramente che non ci sarànegli Stati Uniti per". E' il commento di Anatoli Kucherena, avvocato russo della "talpa" del Datagate che il 1 agosto ha ottenuto l'asilo temporaneo in Russia e da allora è nascosto in luogo segreto. In una lettera del 2010 , inviata da Manning a un suo superiore, la "talpa" di Wikileaks avrebbe svelato di essere un transessuale. Alla mail il militare statunitense aveva allegato una foto che lo ritraeva vestito da donna, truccato e con una parrucca bionda. "Questo è il mio problema - si legge nella lettera -. I segnali li ho da molto tempo e mi hanno causato difficoltà con la mia famiglia. Credevo che una carriera nelle forze armate, lo avrebbe risolto. Ho cercato di nasconderlo, ma mi è sempre più difficile. E questo mio problema si fa sempre più pesante. Fino ad arrivare a conseguenze disastrose".- Le forze armate americane non offrono terapie ormonali né operazione per cambio di sesso in seguito a disturbi dell'identità di genere. Così - per la stampa Usa - l'esercito replica alla richiesta di Bradley Manning di essere sottoposto a terapia ormonale per cambiare sesso.