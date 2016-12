Iraq, amico ucciso per sbaglio a una festa

08:31 - Stavano ballando a una festa privata in una città dell'Iraq quando all'improvviso è partito un colpo di pistola che ha ucciso uno dei presenti. Non si è trattato di un attacco terroristico ma di una tragica fatalità. Durante le danze uno dei ragazzi ha estratto la pistola per sparare in aria ma il colpo è partito troppo presto e ha colpito in pieno un amico che gli stava ballando di fronte. In molti paesi sparare in aria è considerato un modo per festeggiare ma questa volta si è trasformato in tragedia.