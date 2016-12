foto Ansa

06:00

- Migliaia di poliziotti sono stati schierati a Jinan, città della Cina orientale dove si è aperto il processo per corruzione e abuso di potere al 64enne Bo Xilai, il "principe rosso" caduto in disgrazia un anno e mezzo fa. Nonostante il massiccio presidio, alcune decine di sostenitori dell'imputato hanno manifestato per alcuni minuti nei pressi del tribunale innalzando ritratti di Mao, cantando l'inno cinese e inneggiando a Bo Xilai.