23:02

- Anche i militari egiziani, dopo il via libera della corte, hanno dato il via libera alla libertà condizionata di Hosni Mubarak, e alla misura dei domiciliari. Lo ha annunciato la tv di Stato, citando la decisione del vicecomandante delle Forze armate. Mubarak verrà liberato perché sono scaduti i termini della custodia cautelare, 18 mesi, e perché non è stato emesso un verdetto di condanna nei suoi confronti.