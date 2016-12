foto Ap/Lapresse

20:16

- Il fronte pro-Morsi ha indetto nuove manifestazioni "di massa" in tutto l'Egitto per dopodomani, in quello che viene definito come un altro "venerdì dei martiri". Lo annuncia un comunicato pubblicato sul sito web dei Fratelli Musulmani. Al centro della protesta restano la richiesta del rilascio del presidente, Mohamed Morsi, e di altri leader dei Fratelli Musulmani arrestati, e la denuncia della repressione contro i militanti islamici.