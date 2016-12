foto Reuters

- L'Onu si sta già muovendo nelle indagini sull'uso delle armi chimiche in Siria. Gli ispettori del Palazzo di Vetro sono già in contatto con le autorità di Damasco. Il capo missione Ake Sellstrom, sta discutendo con il governo siriano "tutte le questione relative alle accuse, incluso quest'ultimo incidente", ha detto il portavoce. Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki moon, è "scioccato" dalle notizie sull'uso di armi chimiche in Siria.