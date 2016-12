foto Ap/Lapresse

13:30

- Una bambina di 7 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Siviglia, in Spagna, da un proiettile vagante esploso durante una sparatoria fra due clan rom collegati al traffico di droga. La bimba è stata raggiunta dai proiettili che hanno perforato le persiane della sua abitazione, in un edificio nel quartiere Los Amarillos, crivellato da almeno una ventina di colpi di pistola. Feriti in maniera lieve anche i suoi genitori.