foto Ansa

06:48

- Il rifiuto opposto dall'Italia alla richiesta della polizia indiana (Nia) di interrogare a New Delhi gli altri quattro fucilieri di Marina che formavano il team di sicurezza sulla Enrica Lexie insieme a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone "rischia di far ritardare la chiusura delle indagini" sull'incidente del 15 febbraio 2012 al largo del Kerala in cui morirono due pescatori indiani. Lo scrive l'agenzia di stampa statale Pti.