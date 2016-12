Baviera, 3 morti ad assemblea di condominio Uomo armato spara e poi si suicida

foto Ap/Lapresse

23:43

- Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una sparatoria in una piccola città della Baviera, nel sud della Germania. Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco in un ristorante di Dossenheim dove si stava svolgendo un'assemblea di condominio. Poi si è suicidato. Lo riferisce la polizia.